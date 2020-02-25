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25 Şubat 2020, Salı
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Sturridge beğenilmedi

Sturridge beğenilmedi

ekibinin sezon başında büyük umutlarla renklerine kattığı beklenilen performansın çok uzağında kaldı. performansı hayal kırıklığına neden oldu. Son olarak maçında kötü oyunu sonrası yerine Ekuban girmişti. Toplamda 4 gol, 4 asistle oynuyor. Sık sakatlanması da can sıkıyor.

ekibinin sezon başında büyük umutlarla renklerine kattığı beklenilen performansın çok uzağında kaldı. performansı hayal kırıklığına neden oldu. Son olarak maçında kötü oyunu sonrası yerine Ekuban girmişti. Toplamda 4 gol, 4 asistle oynuyor. Sık sakatlanması da can sıkıyor.
  1. 25.2.2020
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