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25 Şubat 2020, Salı
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Mourinho peşinde

Mourinho peşinde

kalecisi 'ın 'nın bonservis bedelini kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki eldivenin adı 'dan sonra ile de anılmaya başlandı. Sezon içinde Tottenham'ı devralan Portekizli 'nun kendi takımını kurmak istediği ve yönetime Uğurcan 'ın da adını verdiği öğrenildi.

kalecisi 'ın 'nın bonservis bedelini kırmasına kesin gözüyle bakılıyor. 23 yaşındaki eldivenin adı 'dan sonra ile de anılmaya başlandı. Sezon içinde Tottenham'ı devralan Portekizli 'nun kendi takımını kurmak istediği ve yönetime Uğurcan 'ın da adını verdiği öğrenildi.
  1. 25.2.2020
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