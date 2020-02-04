Trabzonspor'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro...

Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında, Akyazı'da ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk ederken, aldığı 2-1'liK galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Tüm şehirde coşkuyla kutlanılan bu zafer, Türkiye ve dünyada manşetlere taşınırken, özellikle Uğurcan'ın kurtarışları büyük yankı uyandırmıştı. Genç eldivenin sarı lacivertli oyuncuların ataklarını kesmesi, dev kulüplerin radarına girmesine sebep olmuştu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI!

Öte yandan Uğurcan'ın kalesine gönderilen 9 şutun 8'ini kurtarması, bordo mavili eldivenin maçın oyuncusu seçilmesine sebebiyet vermişti.

AVRUPA'NIN 11'İNE GİRDİ!

Dev derbide gösterdiği performansla izleyenleri büyüleyen Uğurcan Çakır, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi.

Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.

Ahmet Ağaoğlu: Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. pic.twitter.com/BHFyRRiCuR — Fotomaç (@fotomac) February 1, 2020

TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK MI?

Genç kalecinin Avrupa'da birçok talibi olduğu belirtilirken başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu için kendilerine 20 milyon euroluk teklif geldiğini açıklamıştı.