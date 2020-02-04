Trabzonspor'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro... | Uğurcan Çakır transfer olacak mı? Son dakika Trabzonspor transfer haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro...

'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro...

Trabzonspor'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro...

Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'yi ağırlayan , mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrılarak şampiyonluk yolundaki rakibine büyük bir çelme takmıştı. Sarı lacivertlilerin atak organizasyonlarına savuran Trabzonspor'un genç eldiveni , maça damga vuran isimlerden biri olmuştu. Dev maçın yankıları devam ederken Uğurcan Çakır, dünyaca ünlü sosyal paylaşım sitesi tarafından Avrupa'da haftanın 11'ine seçildi! İşte detaylar...

, Süper Lig'in 20. haftasında, Akyazı'da ezeli rakibi 'yi konuk ederken, aldığı 2-1'liK galibiyetle şampiyonluk yolunda önemli bir virajı kayıpsız atlattı.

Tüm şehirde coşkuyla kutlanılan bu zafer, Türkiye ve dünyada manşetlere taşınırken, özellikle Uğurcan'ın kurtarışları büyük yankı uyandırmıştı. Genç eldivenin sarı lacivertli oyuncuların ataklarını kesmesi, dev kulüplerin radarına girmesine sebep olmuştu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVE YAPTI!

Öte yandan Uğurcan'ın kalesine gönderilen 9 şutun 8'ini kurtarması, bordo mavili eldivenin maçın oyuncusu seçilmesine sebebiyet vermişti.

AVRUPA'NIN 11'İNE GİRDİ!

Dev derbide gösterdiği performansla izleyenleri büyüleyen Uğurcan Çakır, sosyal paylaşım sitesi Instagram'da spor içerikleri paylaşan ve yaklaşık 26 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü 433 sayfasında da haftanın 11'ine aday gösterildi.

Kaleci kategorisinde Matheus, Pentke, Hugo Lloris, Helton Leite gibi isimlerle birlikte haftanın 11'ine aday gösterilen yıldız isim, devam eden ankette Hugo Lloris'in ardından 2. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR'DAN AYRILACAK MI?

Genç kalecinin Avrupa'da birçok talibi olduğu belirtilirken başkan Ahmet Ağaoğlu, oyuncu için kendilerine 20 milyon euroluk teklif geldiğini açıklamıştı.

  1. 04.02.2020
  2. Güncelleme: 04.02.2020 12:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'un yıldızı Avrupa'nın iştahını kabarttı! 20 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN