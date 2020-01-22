Son fırtına Bilal

Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden 24 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo- mavililer, Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç oyuncu "Trabzonspor gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için hocamıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Umarım hem benim hem de Trabzon için hayırlı bir imza olur" dedi.



SAĞIROĞLU: FAYDALI OLACAKTIR

İmza törenine katılan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Bilal Başacıkoğlu'na güvendiklerini söyledi. Sağıroğlu "Trabzon kökenli genç bir oyuncu olarak aramıza katıldı. Faydalı olacaktır" diye konuştu.