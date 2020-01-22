Son fırtına Bilal
Karadeniz Fırtınası devre arasında takımı güçlendirmeyi sürdürüyor. Bordo-mavililer, Kayserispor ile yollarını ayıran Bilal Başacıkoğlu'nu renklerine bağladı.
Trabzonspor'un Kasımpaşa ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden 24 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo- mavililer, Bilal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç oyuncu "Trabzonspor gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için hocamıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Umarım hem benim hem de Trabzon için hayırlı bir imza olur" dedi.
SAĞIROĞLU: FAYDALI OLACAKTIR
İmza törenine katılan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Bilal Başacıkoğlu'na güvendiklerini söyledi. Sağıroğlu "Trabzon kökenli genç bir oyuncu olarak aramıza katıldı. Faydalı olacaktır" diye konuştu.
- 22.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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