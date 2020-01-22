Son fırtına Bilal - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ocak 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Son fırtına Bilal

Son fırtına Bilal

Son fırtına Bilal

Karadeniz Fırtınası devre arasında takımı güçlendirmeyi sürdürüyor. Bordo-mavililer, ile yollarını ayıran 'nu renklerine bağladı.

'un ile oynadığı mücadeleyi tribünden takip eden 24 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Bordo- mavililer, ile 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Genç oyuncu "Trabzonspor gibi büyük bir takıma transfer olduğum için çok mutluyum. Bana bu şansı tanıdıkları için hocamıza ve yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Umarım hem benim hem de Trabzon için hayırlı bir imza olur" dedi.

SAĞIROĞLU: FAYDALI OLACAKTIR
İmza törenine katılan Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Bilal Başacıkoğlu'na güvendiklerini söyledi. Sağıroğlu "Trabzon kökenli genç bir oyuncu olarak aramıza katıldı. Faydalı olacaktır" diye konuştu.

  1. 22.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son fırtına Bilal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN