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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

, Son 16 Turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı. 'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj idmanda yer almadı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise takımdan ayrı çalıştı.

ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan ve kampında takımın başında yeni görevine başlayan , 'nde ilk kez takımın olarak sahaya çıktı. Bordo-mavililer, yarın yapacağı idmanla Denizlispor müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 13.01.2020
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