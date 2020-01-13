Trabzonspor yıldız oyuncularına gelen teklifleri açıkladı
Trabzonspor resmi internet sitesinden yayınladığı yazıyla, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verirken takımdaki yıldız isimlere gelen tekliflerin miktarını da açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile yanıt verdi. Bordo-mavililer yayınladığı yazıda takımın yıldız isimleri Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür'a gelen teklifleri de miktarıyla birlikte duyurdu.
Bordo-mavili kulüp konuya ilişkin, "Oyuncularımızdan Uğurcan Çakır'a 20 milyon Euro, Abdülkadir Ömür'e ise 23 milyon Euro'luk transfer teklifleri gelirken, Hüseyin Türkmen 4 milyon Euro, Abdulkadir Parmak 4 milyon Euro ve Serkan Asan ise 1.5 milyon Euro'luk değere ulaşmıştır. Takımımızın kadro değeri gelen transfer tekliflerine göre yaklaşık 100 milyon Euro'ya çıkarken, Transfermarkt verilerine göre ise 60 milyon Euro'dur! Diğer bir deyişle mevcut kadronun yıllık maaşının minimum 3 katı değere ulaşan futbolcu kadrosuna sahibiz" ifadelerini kullandı.
- 13.01.2020
- Güncelleme: 13.01.2020 15:34
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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