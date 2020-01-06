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06 Ocak 2020, Pazartesi
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'da Sosa Colman'ı solluyor

Trabzonspor'da Sosa Colman'ı solluyor

Performansı ve takımı sahiplenmesiyle şimdiden 'un efsaneleri arasında ismi sayılan , bordo-mavililerin eski yıldızı 'ı yakaladı.

2008-15 yılları arasında 'da oynayan Arjantinli yıldız 158 lig maçında 19 gol kaydetmişti. Sosa, ve Trabzonspor formalarıyla 127 maçta vatandaşını yakaladı. Arjantinli yıldız ligin ikinci devresinde 1 gol daha atarsa Colman'ı sollayacak. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla 69 lig maçında 7 defa ağları sarstı.

  1. 6.1.2020
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