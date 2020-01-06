Trabzonspor'da Sosa Colman'ı solluyor
Performansı ve takımı sahiplenmesiyle şimdiden Trabzonspor'un efsaneleri arasında ismi sayılan Jose Sosa, bordo-mavililerin eski yıldızı Gustavo Colman'ı yakaladı.
2008-15 yılları arasında Trabzonspor'da oynayan Arjantinli yıldız 158 lig maçında 19 gol kaydetmişti. Sosa, Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla 127 maçta vatandaşını yakaladı. Arjantinli yıldız ligin ikinci devresinde 1 gol daha atarsa Colman'ı sollayacak. 34 yaşındaki futbolcu bordo-mavili formayla 69 lig maçında 7 defa ağları sarstı.
- 6.1.2020
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