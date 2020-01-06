Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

Trabzonspor'un Antalya kampı kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılacak olan isimlerden Donis Avdijaj kadroya dahil edilmedi. İşte kamp kadrosu:

Uğurcan Çakır, K.Ahmet Çörekçi, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Erce Kardeşler, A.Parmak, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Gaston Campi, Jose Sosa, İvanildo, Pereira, Hosseini, Doğan Erdoğan, Novak, Sörtoth, Yusuf Sarı, hüseyin Türkmen, A.Dursun, Cafer Tosun, Nwakaeme, Ekuban, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Safa Kınalı, Behlül Aydın, M.Akpınar, Koray Kılınç, Hakan Yeşil, Fıratcan Üzüm, Onazi, Faruk Can, Taha Tunç, Daniel Sturridge, Obi Mikel ve Ndiaye.



Antalya'da kampa giren Trabzonspor bugün çift idman yapacak.