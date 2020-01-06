Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
06 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi

’un yeni hocası Hüseyin Çimşir dün kampında ilk defa takımın başında sahaya çıktı. Öğrencileriyle antrenman öncesinde kısa bir görüşme yaptı. “Birlikte başaracağız” dedi. İdmanı izleyen başkan Ahmet Ağaoğlu da Çimşir’e başarılar diledi.

'un kadrosu belli oldu. Takımdan ayrılacak olan isimlerden Donis Avdijaj kadroya dahil edilmedi. İşte kamp kadrosu:
Uğurcan Çakır, K.Ahmet Çörekçi, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Erce Kardeşler, A.Parmak, Arda Akbulut, Atakan Gündüz, Gaston Campi, , İvanildo, Pereira, Hosseini, Doğan Erdoğan, Novak, Sörtoth, Yusuf Sarı, hüseyin Türkmen, A.Dursun, Cafer Tosun, Nwakaeme, Ekuban, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Safa Kınalı, Behlül Aydın, M.Akpınar, Koray Kılınç, Hakan Yeşil, Fıratcan Üzüm, Onazi, Faruk Can, Taha Tunç, , Obi Mikel ve Ndiaye.

'da kampa giren Trabzonspor bugün çift idman yapacak.

  1. 6.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir sahaya indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN