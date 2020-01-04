Altyapıdan birçok isim
Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından itibaren takımla çalışan Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil de kampa getirilecek.
Antalya kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından itibaren takımla çalışan Kerem Baykuş, Koray Kılınç, Muhammet Akpınar ve Cafer Tosun'un yanı sıra Kağan Moradoğlu, Faruk Can, Safa Kınalı ve Hakan Yeşil de kampa getirilecek. Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.
- 4.1.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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