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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Altyapıdan birçok isim

Altyapıdan birçok isim

kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından itibaren takımla çalışan , , ve 'un yanı sıra , , ve de kampa getirilecek.

kampına altyapıdan birçok oyuncu dahil olacak. Sezon başından itibaren takımla çalışan , , ve 'un yanı sıra , , ve de kampa getirilecek. Bu oyuncuların performansına göre sezonun ikinci yarısında A takımda kalıp kalmayacakları netleşecek.
  1. 4.1.2020
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