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27 Aralık 2019, Cuma
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Veysel Trabzon’da

Veysel Trabzon’da

'da forma giyen 16 yaşındaki , 'a olduğunu açıkladı. Veysel sağlık kontrolünden geçtiği fotoğrafı da yayınladı.

'da forma giyen 16 yaşındaki , 'a olduğunu açıkladı. Veysel sağlık kontrolünden geçtiği fotoğrafı da yayınladı. Genç futbolcu yaptığı açıklamada "Bugün itibarıyla Trabzonspor kulübüyle anlaşmış bulunmaktayım" dedi. Veysel 2. Lig'de mücadele eden Şanlıurfaspor'un tüm maçlarında forma giydi. Orta sahada forma giyen 1.78 boyundaki futbolcu altyapı kariyerinde 70 maçta 40 gol atma başarısı gösterdi.
  1. 27.12.2019
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