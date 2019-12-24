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24 Aralık 2019, Salı
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Zirve koşusu

Zirve koşusu

Geçen hafta Denizlispor’a yenilen devi dün 3 puanı ’un golü ile kazandı ve 3’üncü sıraya çıktı. Fırtına ayağına gelen fırsatı bu kez kaçırmadı.

, 'u yenerek hem geçen haftaki Denizlispor mağlubiyetini unutturdu, hem de 'de yeniden tırmanışa geçti. Şampiyonluk yolundaki rakipleri , 'ın yenildiği ve 'in puan kaybettiği haftada kazanan devi, fırsatı bu kez tepmemiş oldu. 'un golü ile kazanan bordo- mavililer, Ömer'in atılması ile 10 kişi kalan rakibine son dakikalarda yine net pozisyonlar verdi, zor anlar yaşadı. Süper Lig'de üçüncü sıraya çıkan bordo-mavili ekip bu galibiyetle şeytanın bacağını da kırmış oldu. 'yı 6 maç sonra deplasmanda yıktı.

NWAKAEME RESİTALİ
Lig maçlarında rakibini deplasmanda en son 2010-11 sezonunda 2-1'lik skorla yenen bordo-mavililer, Konya'da daha sonra oynanan 6 müsabakada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Bu arada dün Sörloth'un golünde asist yapan Anthony Nwakaeme, istatistikleri ile parmak ısırtıyor. 30 yaşındaki sol kanat, Süper Lig'in son iki sezonunda Trabzonspor'un attığı 93 golün % 30'una doğrudan katkı yaptı. 14 gol atan ve 14 de asist yapan 1.85 boyundaki Nijeryalı futbolcu, katkısını her geçen gün artırmayı sürdürüyor.

EN UZUN SERİNİN SAHİBİ
Karadeniz devi, muhteşem serini geliştirdi. Deplasmanda çıktığı son 19 Süper Lig maçında da rakip fileleri sarsmayı başaran Trabzonspor devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

2017'DEN BERİ İLK KEZ
Süper Lig'de çıktığı son üç deplasmandan galibiyetle ayrılan Trabzonspor, Nisan 2017'den bu yana dış sahada ilk kez üst üste üç maç kazanmayı başardı. Bu arada bordo-mavililer bu sezon Süper Lig'de oynadığı 16 maçın 13'ünde ilk golü atan taraf oldu. Bu konuda ligde zirvede yer alıyor.

TRABZON 19. KEZ GALİP GELDİ
Fırtına ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'de 37. kez karşılaştı. Bu periyotta Karadeniz temsilcisinin galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. Rekabetteki 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzon, söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırdı, kalesinde 39 gol gördü. Geçen hafta Konya'daki maç 2-2 bitmişti.

  1. 24.12.2019
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