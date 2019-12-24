Bu sezon 3. kez kalesini kapattı

Trabzonspor dün Konyaspor'dan gol yemedi. Bu sezon sadece Ankaragücü (3-0 ve Alanyaspor (1-0) maçlarında kalesini kapatan Karadeniz devi dün Konyasporlu futbolculara geçit vermedi. Uğurcan 2 net kurtarışla kalesinde devleşti ve bir kez daha takımının galip gelmesinde başrol oynadı.