Bu sezon 3. kez kalesini kapattı
Trabzonspor dün Konyaspor'dan gol yemedi. Bu sezon sadece Ankaragücü (3-0 ve Alanyaspor (1-0) maçlarında kalesini kapatan Karadeniz devi dün Konyasporlu futbolculara geçit vermedi. Uğurcan 2 net kurtarışla kalesinde devleşti ve bir kez daha takımının galip gelmesinde başrol oynadı.
Trabzonspor dün Konyaspor'dan gol yemedi. Bu sezon sadece Ankaragücü (3-0 ve Alanyaspor (1-0) maçlarında kalesini kapatan Karadeniz devi dün Konyasporlu futbolculara geçit vermedi. Uğurcan 2 net kurtarışla kalesinde devleşti ve bir kez daha takımının galip gelmesinde başrol oynadı.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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