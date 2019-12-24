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24 Aralık 2019, Salı
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Bu sezon 3. kez kalesini kapattı

Bu sezon 3. kez kalesini kapattı

dün 'dan gol yemedi. Bu sezon sadece Ankaragücü (3-0 ve (1-0) maçlarında kalesini kapatan devi dün Konyasporlu futbolculara geçit vermedi. 2 net kurtarışla kalesinde devleşti ve bir kez daha takımının galip gelmesinde başrol oynadı.

dün 'dan gol yemedi. Bu sezon sadece Ankaragücü (3-0 ve (1-0) maçlarında kalesini kapatan devi dün Konyasporlu futbolculara geçit vermedi. 2 net kurtarışla kalesinde devleşti ve bir kez daha takımının galip gelmesinde başrol oynadı.

  1. 24.12.2019
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