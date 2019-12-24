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24 Aralık 2019, Salı
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Karaman’dan yorumu

Karaman’dan Konya yorumu

, futbolcularına teşekkür etti. 53 yaşındaki hoca, "Sezon başından beri kritik mevkilerde ciddi sakatlıklar yaşadık. Bazı futbolcular çok fazla maça çıktı. 29 maça yaklaşanlar var. Mücadele ediyoruz, takım bilincimiz var. Sturridge'yi de halsizliği nedeniyle çıkardım" diye konuştu.

Teknik direktör , futbolcularına teşekkür etti. 53 yaşındaki hoca, "Sezon başından beri kritik mevkilerde ciddi sakatlıklar yaşadık. Bazı futbolcular çok fazla maça çıktı. 29 maça yaklaşanlar var. Mücadele ediyoruz, takım bilincimiz var. Sturridge'yi de halsizliği nedeniyle çıkardım" diye konuştu.

  1. 24.12.2019
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