Karaman’dan Konya yorumu

Teknik direktör Ünal Karaman, futbolcularına teşekkür etti. 53 yaşındaki hoca, "Sezon başından beri kritik mevkilerde ciddi sakatlıklar yaşadık. Bazı futbolcular çok fazla maça çıktı. 29 maça yaklaşanlar var. Mücadele ediyoruz, takım bilincimiz var. Sturridge'yi de halsizliği nedeniyle çıkardım" diye konuştu.