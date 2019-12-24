Deplasmanda affetmiyor
Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini sürdürüyor. Karadeniz devi, bu sezon dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı; 1 kez yenildi.
Bordo-mavililer 16. hafta itibarıyla dış sahada oynadığı 8 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 1 kez yenildi. Attığı 14 gole karşılık da kalesinde 8 gol gördü. Elde ettiği 15 puanla harika bir performans sergiledi. Fırtına; Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçlarında 1-1, Başakşehir ile de 2-2 berabere kalırken, Çaykur Rize'yi 2-1, Ankaragücü'nü 3-0 ve Antalyaspor'u 3-1 ve Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sivas- spor'a ise 2-1 yenilmişti.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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