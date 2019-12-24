Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor
Bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu, alınan galibiyete rağmen sergilenen futboldan memnun kalmadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, galibiyete rağmen sergilenen futbolu eleştirdi: Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadı.
Takımın ortaya koyduğu futbolu eleştiren Ağaoğlu, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" dedi. Başkan Ağaoğlu'nun özellikle mücadelenin ikinci yarısında takımın durmasını, geri çekilmesini ve rakibe pozisyonlar vermesine bir hayli sinirlendiği dile getiriliyor.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
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md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
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Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
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Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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