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24 Aralık 2019, Salı
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: Bu yakışmıyor

Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor

Bordo-mavililerin başkanı , alınan galibiyete rağmen sergilenen futboldan memnun kalmadı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, galibiyete rağmen sergilenen futbolu eleştirdi: Öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadı.

Takımın ortaya koyduğu futbolu eleştiren Ağaoğlu, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. 'un oynayacağı kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" dedi. Başkan Ağaoğlu'nun özellikle mücadelenin ikinci yarısında takımın durmasını, geri çekilmesini ve rakibe pozisyonlar vermesine bir hayli sinirlendiği dile getiriliyor.

  1. 24.12.2019
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