Ahmet Ağaoğlu: Bu futbol yakışmıyor

Takımın ortaya koyduğu futbolu eleştiren Ağaoğlu, "Haftalardır öne geçtikten sonra baskı yeme alışkanlığından bir türlü kurtulamadık. Konyaspor eline geçen fırsatları kullansaydı yine ortaya farklı bir sonuç çıkabilirdi. Trabzonspor'un oynayacağı futbol kesinlikle bu değil. Bu futbol bize yakışmıyor" dedi. Başkan Ağaoğlu'nun özellikle mücadelenin ikinci yarısında takımın durmasını, geri çekilmesini ve rakibe pozisyonlar vermesine bir hayli sinirlendiği dile getiriliyor.