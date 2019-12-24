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24 Aralık 2019, Salı
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Yusuf Sarı’nın şanssızlığı

Yusuf Sarı’nın şanssızlığı

devi dün bir futbolcusunu kaybetti. 46. dakikada Sturridge'nin yerine giren 21 yaşındaki sağ kanat, 80'de sarı gördü ve cezalı duruma düştü. maçında yok. Ayrıca 'nin sert müdahalesine maruz kalan Yusuf, oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Durumu bugün netleşecek.

devi dün bir futbolcusunu kaybetti. 46. dakikada Sturridge'nin yerine giren 21 yaşındaki sağ kanat, 80'de sarı gördü ve cezalı duruma düştü. maçında yok. Ayrıca 'nin sert müdahalesine maruz kalan Yusuf, oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Durumu bugün netleşecek.

  1. 24.12.2019
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