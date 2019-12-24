Yusuf Sarı’nın şanssızlığı
Karadeniz devi dün bir futbolcusunu kaybetti. 46. dakikada Sturridge'nin yerine giren 21 yaşındaki sağ kanat, 80'de sarı gördü ve cezalı duruma düştü. Kayseri maçında yok. Ayrıca Ömer Ali'nin sert müdahalesine maruz kalan Yusuf, oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Durumu bugün netleşecek.
Karadeniz devi dün bir futbolcusunu kaybetti. 46. dakikada Sturridge'nin yerine giren 21 yaşındaki sağ kanat, 80'de sarı gördü ve cezalı duruma düştü. Kayseri maçında yok. Ayrıca Ömer Ali'nin sert müdahalesine maruz kalan Yusuf, oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Durumu bugün netleşecek.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
Yusuf Sarı’nın şanssızlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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