Yusuf Sarı’nın şanssızlığı

Karadeniz devi dün bir futbolcusunu kaybetti. 46. dakikada Sturridge'nin yerine giren 21 yaşındaki sağ kanat, 80'de sarı gördü ve cezalı duruma düştü. Kayseri maçında yok. Ayrıca Ömer Ali'nin sert müdahalesine maruz kalan Yusuf, oyuna devam edemedi ve kenara alındı. Durumu bugün netleşecek.