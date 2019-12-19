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19 Aralık 2019, Perşembe
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249 başvuru geldi

249 başvuru geldi

ile Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor "na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.

ile Kulübü iş birliğinde düzenlenen "Trabzonspor "na 249 başvuru yapıldı. 380 eser, 2020 tarihinde taraftar gruplarının katılacağı bir organizasyonla yarışacak.
  1. 19.12.2019
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