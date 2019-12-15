Tam zamanı şimdi

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15 Aralık 2019, Pazar
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’da yüzler gülüyor. Sakat ve cezalar sebebiyle sahaya sürekli farklı 11’lerle çıkmak zorunda kalan ekibi sorunları aştı. artık sahaya ideal 11'ini sürebilecek. Son olarak sağ bek Pereira ve sol bek sakatlıklarını atlattı.

'de Denizlispor ile karşılaşacak 'da keyifler yerinde. Son 4 maçın 3'ünü kazanan bordo-mavililer yarınki mücadelede istediği 11'le sahaya çıkabilecek. , sakat ve cezaların olduğu haftalarda sürekli farklı 11'lerle oynamak zorunda kalmıştı. Bordo- mavili ekip bu zorlu virajları iyi dönerek zirveye yakın bir pozisyonda kaldı. Şimdi sakatların önemli bölümü iyileşti. Sadece Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Sağ bek Joao Pereira ve sol bek 'ın da sakatlıkları sona erdi. Kaptan da cezasını geçen hafta çekti.

11'İNİ BELİRLEDİ

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman maç gününe kadar antrenmanlarda sakatlık şanssızlığı olmazsa 11'ini belirledi. Tecrübeli çalıştırıcı kalede her zamanki gibi Uğurcan Çakır'ı kullanacak. Sağ bekte Pereira, stoper bölgesinde Hüseyin Türkmen ve Campi'yi oynatacak olan Karaman, sol bekte ise Novak'ı sahaya sürecek. Başarılı çalıştırıcı orta sahada da başarılı üçlüsüne dönecek. Sosa, Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel birlikte görev yapacak. Hücum hattı da Nwakaeme, Sturridge ve Sörloth'tan oluşacak.

  1. 15.12.2019
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