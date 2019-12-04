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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Dursun için pasta

Dursun için pasta

1 Aralık 1998 doğumlu için dün idman sonrası kutlaması yapıldı. ve futbolcular 22 yaşına giren sol beke başarı dileklerinde bulunurken, Dursun da bu sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür etti.

1 Aralık 1998 doğumlu için dün idman sonrası kutlaması yapıldı. ve futbolcular 22 yaşına giren sol beke başarı dileklerinde bulunurken, Dursun da bu sürpriz doğum günü kutlaması için teşekkür etti.
  1. 4.12.2019
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