Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım!
Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Trabzonspor resmi sosyal medya hesabı üzerinden meraklandıran bir paylaşımda bulunmuş Karadeniz ekibi kahkahalar içerisinde gülen Ekuban'ın bulunduğu bir gönderi paylaşarak 'Ekuban'ı bu kadar güldüren şey ne? Cevabı saat 13.00'te' notu düşmüştü. Bordo-mavililer konuya yaptığı bir başka paylaşımla açıklık getirdi.
Bu sezon ligde 'Fırtına' gibi esen Trabzonspor uzun bir aradan sonra şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri.
Yapılan transferlerin verdiği gösterdiği performans göz doldururken bordo-mavili ekip sosyal medya hesabı üzerinden bu isimlerden biri olan Caleb Ekuban'ın bulunduğu bir paylaşımda bulunmuştu.
Yapılan paylaşımda Ganalı oyuncunun kahkahalar içerisinde güldüğü görülürken taraftarlar paylaşımın nedenini merak etmişti. Paylaşıma 'Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? Cevabı saat 13.00'te' notu düşülmüştü.
İşte o paylaşım...
Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? ??????— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) December 3, 2019
Cevabı saat 13:00'te! ??#TrabzonsporAilesi#Çünkübizkocamanbiraileyiz pic.twitter.com/hFqN0FUAKw
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 16:19
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Toplam 1
Yorum
vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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