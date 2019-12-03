Trabzonspor'dan anlamlı paylaşım!

Bu sezon ligde 'Fırtına' gibi esen Trabzonspor uzun bir aradan sonra şampiyonluk yarışının en büyük adaylarından biri.

Yapılan transferlerin verdiği gösterdiği performans göz doldururken bordo-mavili ekip sosyal medya hesabı üzerinden bu isimlerden biri olan Caleb Ekuban'ın bulunduğu bir paylaşımda bulunmuştu.

Yapılan paylaşımda Ganalı oyuncunun kahkahalar içerisinde güldüğü görülürken taraftarlar paylaşımın nedenini merak etmişti. Paylaşıma 'Ekuban'ı bu kadar güldüren ne? Cevabı saat 13.00'te' notu düşülmüştü.

İşte o paylaşım...