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26 Kasım 2019, Salı
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Uğurcan’a yakın takip

Trabzonsporlu Uğurcan’a yakın takip

Avrupa devlerinin 'a olan ilgisi bitmiyor. basını, 'un 'un yedeği olarak eldiveni düşündüğünü yazarken, ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu.

Avrupa devlerinin 'a olan ilgisi bitmiyor. basını, 'un 'un yedeği olarak eldiveni düşündüğünü yazarken, ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu. Geçen hafta ve Leipzig'in Uğurcan'ı gündemlerine aldığı ifade edilmişti.

  1. 26.11.2019
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