Trabzonsporlu Uğurcan’a yakın takip
Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. İngiliz basını, Liverpool'un Alisson'un yedeği olarak Trabzonsporlu eldiveni düşündüğünü yazarken, İtalyanlar ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu.
Avrupa devlerinin Uğurcan Çakır'a olan ilgisi bitmiyor. İngiliz basını, Liverpool'un Alisson'un yedeği olarak Trabzonsporlu eldiveni düşündüğünü yazarken, İtalyanlar ise Lazio'nun 23 yaşındaki kaleciyle yakından ilgilendiğini duyurdu. Geçen hafta Juventus ve Leipzig'in Uğurcan'ı gündemlerine aldığı ifade edilmişti.
- 26.11.2019
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Toplam 1
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Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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