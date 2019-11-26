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26 Kasım 2019, Salı
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-Getafe programı belli oldu

Trabzonspor-Getafe programı belli oldu

ile Getafe arasında 28 Kasım Perşembe günü 'da oynanacak maçı öncesi, takımların antrenman ve basın toplantısı programları belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla C Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. teknik direktörü ile kaleci Erce Kardeşler'in katılacağı basın toplantısının, 27 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Basın toplantısının ardından bordo-mavili takımın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı. ekibi Getafe'nin ise aynı gün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Basın toplantısının ardından Getafe takımının saat 18.30'da stadyumda gerçekleştirecekleri antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi.

  1. 26.11.2019
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