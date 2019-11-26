Trabzonspor-Getafe programı belli oldu

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamayla UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı duyuruldu. Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman ile kaleci Erce Kardeşler'in katılacağı basın toplantısının, 27 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Basın toplantısının ardından bordo-mavili takımın saat 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı aktarıldı. İspanya ekibi Getafe'nin ise aynı gün saat 18.00'de Medical Park Stadı'nda basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Basın toplantısının ardından Getafe takımının saat 18.30'da stadyumda gerçekleştirecekleri antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümünün basın mensuplarına açık olacağı kaydedildi.