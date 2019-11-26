Fedakar Sosa
Jose Sosa, sakatlığı tam geçmemesine rağmen Ankaragücü maçında fedakarlık yaptı. Sağlık kurulunun 'oynaması riskli' raporuna rağmen Ünal Karaman'a "Oynamak istiyorum" diyen Arjantinli yıldız, sahaya çıktı. İğne ile oynayan 34 yaşındaki yıldızın maç içindeki darbeler nedeniyle ağrıları arttı yine de devam etmek istedi. Karaman skor garantilenince onu kenara çekti.
Jose Sosa, sakatlığı tam geçmemesine rağmen Ankaragücü maçında fedakarlık yaptı. Sağlık kurulunun 'oynaması riskli' raporuna rağmen Ünal Karaman'a "Oynamak istiyorum" diyen Arjantinli yıldız, sahaya çıktı. İğne ile oynayan 34 yaşındaki yıldızın maç içindeki darbeler nedeniyle ağrıları arttı yine de devam etmek istedi. Karaman skor garantilenince onu kenara çekti.
- 26.11.2019
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Toplam 1
Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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