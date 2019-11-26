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26 Kasım 2019, Salı
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Fedakar Sosa

Fedakar Sosa

Jose Sosa, sakatlığı tam geçmemesine rağmen Ankaragücü maçında fedakarlık yaptı. Sağlık kurulunun 'oynaması riskli' raporuna rağmen 'a "Oynamak istiyorum" diyen Arjantinli yıldız, sahaya çıktı. İğne ile oynayan 34 yaşındaki yıldızın maç içindeki darbeler nedeniyle ağrıları arttı yine de devam etmek istedi. Karaman skor garantilenince onu kenara çekti.

Jose Sosa, sakatlığı tam geçmemesine rağmen Ankaragücü maçında fedakarlık yaptı. Sağlık kurulunun 'oynaması riskli' raporuna rağmen 'a "Oynamak istiyorum" diyen Arjantinli yıldız, sahaya çıktı. İğne ile oynayan 34 yaşındaki yıldızın maç içindeki darbeler nedeniyle ağrıları arttı yine de devam etmek istedi. Karaman skor garantilenince onu kenara çekti.

  1. 26.11.2019
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