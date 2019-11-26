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26 Kasım 2019, Salı
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yıldızlarına kavuşuyor

Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor

Fırtına birçok eksiği olan dönemi başarıyla atlattı. Ankaragücü maçında ve Sosa dönmüştü. Ekuban ve Sturridge de derbisine yetişiyor.

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren sakatlar ve cezalar nedeniyle oldukça zorlu bir yoldan ilerliyor. Bordo-mavililerde uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür ve 'a, , ve de eklenmişti. Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın da cezalı olduğu bölümde teknik direktör 11 kurmakta bir hayli zorlanmıştı. Öyle ki Kamil Ahmet'i son olarak Ankaragücü maçında sol bek oynattı. maçı öncesi dinlendirmeyi düşündüğü kaptan Jose Sosa'ya ise mecburen forma verdi.

KADRO İÇİN ELİ GÜÇLENİYOR
Ünal Karaman, sakat oyuncuların dönüşü ve cezaların sona ermesiyle rahatlayacak. Obi Mikel ve Jose Sosa geçen hafta sahalara dönmüştü. Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge'in de sakatlıklarını atlattıkları öğrenildi. Ünal Karaman bu iki yıldızını Getafe maçında riske etmeyi düşünmüyor. Galatasaray maçında kulübede yer alabilirler. Böylece sadece 4 eksik kaldı. Abdulkadir Parmak cezalı, Filip Novak, Ahmet Canbaz ve Abdülkadir Ömür sakat.

  1. 26.11.2019
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