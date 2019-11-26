Trabzonspor yıldızlarına kavuşuyor
Fırtına birçok eksiği olan dönemi başarıyla atlattı. Ankaragücü maçında Obi Mikel ve Sosa dönmüştü. Ekuban ve Sturridge de Galatasaray derbisine yetişiyor.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor sakatlar ve cezalar nedeniyle oldukça zorlu bir yoldan ilerliyor. Bordo-mavililerde uzun süredir sakat olan Abdülkadir Ömür ve Caleb Ekuban'a, Obi Mikel, Jose Sosa ve Daniel Sturridge de eklenmişti. Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın da cezalı olduğu bölümde teknik direktör Ünal Karaman 11 kurmakta bir hayli zorlanmıştı. Öyle ki Kamil Ahmet'i son olarak Ankaragücü maçında sol bek oynattı. Galatasaray maçı öncesi dinlendirmeyi düşündüğü kaptan Jose Sosa'ya ise mecburen forma verdi.
KADRO İÇİN ELİ GÜÇLENİYOR
Ünal Karaman, sakat oyuncuların dönüşü ve cezaların sona ermesiyle rahatlayacak. Obi Mikel ve Jose Sosa geçen hafta sahalara dönmüştü. Caleb Ekuban ve Daniel Sturridge'in de sakatlıklarını atlattıkları öğrenildi. Ünal Karaman bu iki yıldızını Getafe maçında riske etmeyi düşünmüyor. Galatasaray maçında kulübede yer alabilirler. Böylece sadece 4 eksik kaldı. Abdulkadir Parmak cezalı, Filip Novak, Ahmet Canbaz ve Abdülkadir Ömür sakat.
- 26.11.2019
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Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
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