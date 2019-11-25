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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Profesör

Profesör Obi Mikel

'un 32 yaşındaki yıldız futbolcusu , deplasmanında resital sundu. Sorumluluk aldı, milimetrik paslar attı, ikili mücadelelerde rakibi yıktı.

sezon başında 'i kadrosuna kattığında "O buraya yatmaya gelir" diyenler vardı. Nijeryalı önce takıma alıştı sonra da şehre uyum sağladı. maçında öyle bir oynadı ki tribündekiler sanki Chelsea'deki Obi'yi izlediler. 47 gün sonra formasına kavuşan 32 yaşındaki oyuncu, Başkent deplasmanında her şeyi yaptı. İstatistik kağıdını baştan aşağı dolduran yıldız isim galibiyetin mimarlarından oldu.

AYAĞINI RAKET GİBİ KULLANIYOR
Obi Mikel 11'deyken, Trabzonpor bir kez daha sahaya mükemmel şekilde yayıldı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı sonrası 'saklanarak' değil 'sorumluluk alarak' oynadı. Tam 92 kez topla buluştu. 78 pas denemesi yaptı. Bunların 76'sında başarı sağladı. Yüzde 97'lik pas isabetiyle Karadeniz Fırtınası'nı mükemmel yönlendirdi. 8 kez girdiği ikili mücadelelerin 7'sini kazandı. 9 top kaptı. 4 defa adam geçmeyi denedi, 4'ünde de başarılı oldu.

NİJERYA BASINI DA COŞTU
Fırtına'nın Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendiği maçta Obi Mikel'in mükemmel futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin de 1 gol, 1 asistle oynaması basınında geniş yankı buldu. Çıkan haberlerde "Bizim çocuklar Trabzonspor'u zirveye taşıyor" ifadelerini kullandılar.

Trabzonspor taraftarı, Obi Mikel'in performansını öve öve bitiremedi.

Ülke sınırlarında Obi Mikel'den daha iyi bir adam yok. @ensarctnky61

Uzun süredir oynamamasına rağmen Obi Mikel'e bakar mısınız? Aslanım benim müthiş karakter koyuyor @atavratsosa

John Obi Mikel kalitesini iliklerine kadar hissettiriyor @tsattack61

Nzonzi transferi kadar ses getirmedi, Gustavo'nun saçı kadar ilgi görmedi. Topçuluğu bile sorgulandı ama her geçen gün futbol aklı ile takdiri hak ediyor. Teşekkürler Obi Mikel @Marco6121

  1. 25.11.2019
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