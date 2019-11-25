Profesör Obi Mikel

Trabzonspor sezon başında Obi Mikel'i kadrosuna kattığında "O buraya yatmaya gelir" diyenler vardı. Nijeryalı önce takıma alıştı sonra da şehre uyum sağladı. Ankaragücü maçında öyle bir futbol oynadı ki tribündekiler sanki Chelsea'deki Obi'yi izlediler. 47 gün sonra formasına kavuşan 32 yaşındaki oyuncu, Başkent deplasmanında her şeyi yaptı. İstatistik kağıdını baştan aşağı dolduran yıldız isim galibiyetin mimarlarından oldu.

AYAĞINI RAKET GİBİ KULLANIYOR

Obi Mikel 11'deyken, Trabzonpor bir kez daha sahaya mükemmel şekilde yayıldı. Tecrübeli oyuncu sakatlığı sonrası 'saklanarak' değil 'sorumluluk alarak' oynadı. Tam 92 kez topla buluştu. 78 pas denemesi yaptı. Bunların 76'sında başarı sağladı. Yüzde 97'lik pas isabetiyle Karadeniz Fırtınası'nı mükemmel yönlendirdi. 8 kez girdiği ikili mücadelelerin 7'sini kazandı. 9 top kaptı. 4 defa adam geçmeyi denedi, 4'ünde de başarılı oldu.

NİJERYA BASINI DA COŞTU

Fırtına'nın Ankaragücü'nü deplasmanda 3-0 yendiği maçta Obi Mikel'in mükemmel futbolcu, Anthony Nwakaeme'nin de 1 gol, 1 asistle oynaması Nijerya basınında geniş yankı buldu. Çıkan haberlerde "Bizim çocuklar Trabzonspor'u zirveye taşıyor" ifadelerini kullandılar.



Trabzonspor taraftarı, Obi Mikel'in performansını öve öve bitiremedi.



Ülke sınırlarında Obi Mikel'den daha iyi bir adam yok. @ensarctnky61



Uzun süredir oynamamasına rağmen Obi Mikel'e bakar mısınız? Aslanım benim müthiş karakter koyuyor @atavratsosa



John Obi Mikel kalitesini iliklerine kadar hissettiriyor @tsattack61



Nzonzi transferi kadar ses getirmedi, Gustavo'nun saçı kadar ilgi görmedi. Topçuluğu bile sorgulandı ama her geçen gün futbol aklı ile takdiri hak ediyor. Teşekkürler Obi Mikel @Marco6121