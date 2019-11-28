Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar oldu.