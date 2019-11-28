Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu!

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında sahasında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk etti. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman sahaya çıkardığı genç futbolcularla dikkatleri üzerine çekti. Fırtına 22.2'lik yaş ortalamasıyla dikkat çekmişti. Ünal Karaman'ın bu kararı flaş bir istatistiği de ortaya çıkardı. İşte o istatistik...
28 Kasım 2019 Perşembe 19:55
Güncelleme: 28.11.2019 20:10
BU GALERİYİ PAYLAŞ
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanyol temsilcisi Getafe ile karşılaşacak. Gruptan çıkma şansı kalmayan bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, bu karşılaşmaya alt yapısından yetiştirdiği 5 futbolcunun yer aldığı 11 ile çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
5 ALT YAPI FUTBOLCUSU İLK 11'DE
Trabzonspor, Getafe karşısına 22.2'lık yaş ortalaması ile çıktı. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Getafe mücadelesinde ilk 11'de 8 yerli ve 3 yabancı oyuncu tercih ederken, bordo mavili kulübün alt yapısında yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Abdulkadir Parmak ve Muhammet Akpınar'a ilk 11'de şans verdi.
Bordo-mavililerde ilk 11'de yer alan futbolcuların yaşları da dikkat çekiyor. Karadeniz ekibinde 25 yaşındaki file bekçisi Erce Kardeşler, ilk 11'in en yaşlı oyuncusu olarak dikkat çekerken, takımın sahadaki en genç oyuncusu ise 2002 doğumlu milli forvet Muhammet Akpınar oldu.
Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise alt yapıdan iki futbolcu yer alıyor. Yedek kulübesinde yer alan Behlül Aydın da ikinci yarıda Advijaj'ın yerine oyuna girdi.
SERKAN, ABDURRAHİM VE KEREM'İN PERFORMANSI ALKIŞ TOPLADI
Trabzonspor'da Getafe karşısında sahada yer alaN alt yapı futbolcularından sağ bek olarak forma giyen Serkan Asan, U18 Milli Takımı'nın orta saha oyuncularında Kerem Baykuş ve U21 Milli Takımı'nda defans bölgesinde mücadele eden Abdurrahim Dursun'un Getafe karşısında gösterdiği performansla alkış topladı.