Trabzonspor'un penaltı isyanı!
Fırtına maçın 31. dakikasında penaltı bekledi. Sörloth'un vuruşu Yalçın'ın eline çarptı. Ali Şansalan'ın uyarısıyla Cüneyt Çakır, VAR'a geldi. Yine penaltı vermedi.
Fırtına maçın 31. dakikasında penaltı bekledi. Sörloth'un vuruşu Yalçın'ın eline çarptı. Ali Şansalan'ın uyarısıyla Cüneyt Çakır, VAR'a geldi. Yine penaltı vermedi.
Çakır bu pozisyona penaltı çalmadı. Trabzonlular isyan etti.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'un penaltı isyanı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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