Trabzonspor'un penaltı isyanı!

Fırtına maçın 31. dakikasında penaltı bekledi. Sörloth'un vuruşu Yalçın'ın eline çarptı. Ali Şansalan'ın uyarısıyla Cüneyt Çakır, VAR'a geldi. Yine penaltı vermedi.



Çakır bu pozisyona penaltı çalmadı. Trabzonlular isyan etti.





