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24 Kasım 2019, Pazar
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Trabzonspor'un penaltı isyanı!

Trabzonspor'un penaltı isyanı!

Fırtına maçın 31. dakikasında penaltı bekledi. Sörloth'un vuruşu Yalçın'ın eline çarptı. 'ın uyarısıyla , VAR'a geldi. Yine penaltı vermedi.

Fırtına maçın 31. dakikasında penaltı bekledi. Sörloth'un vuruşu Yalçın'ın eline çarptı. 'ın uyarısıyla , VAR'a geldi. Yine penaltı vermedi.

Çakır bu pozisyona penaltı çalmadı. Trabzonlular isyan etti.


  1. 24.11.2019
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