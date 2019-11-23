Ünal Karaman'dan futbolcularına övgü: İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
23 Kasım 2019, Cumartesi
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'dan futbolcularına övgü: İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar

Ünal Karaman'dan futbolcularına övgü: İnanılmaz bir duruş sergiliyorlar

'in 12. haftasında , deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavili ekip bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Maç sonunda Trabzonspor'da , Ankaragücü'nde ise önemli açıklamalarda bulundu.

takım olma bilincine vurgu yaparak, "Öncelikle başöğretmenimiz başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Yarına özgü değil onlar bizim kıymetlilerimiz. Güçlü bir camiaya karşı müsabaka oynadık. Geldiğimiz andan itibaren karakterli oyuncu grubum yerli ve Trabzonlu kardeşlerimiz olmak üzere inanılmaz duruş sergiliyorlar. Saha içerisinde zaman zaman eksik kaldıklarını dostluklarıyla ve takım olma bilinciyle karşı durmaya çalışıyorum. Camiamız adına teşekkür ediyorum. Ben futbolu Ankaragücü'nde bırakmıştım, çok köklü bir kulüp. Bundan sonraki mücadelelerde başarılar diliyorum" dedi.

MUSTAFA KAPLAN: BU GÜZEL TARAFTARI ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÜZGÜNÜM
, planladıkları oyun dengesinin maç içerisinde bozulduğunu belirterek, "Öncelikle bu kadar güzel bir taraftarı üzdüğümüz için üzgünüm.İyi başladığımız bir maçtı, olmayacak gol yedik. Golden sonra Aydın'ın sakatlanması Faty'nin atılması oyun dengemizi bozdu. Çok inanmıştık, oyuncu grubumuzun iyi işler yapacağına inanmıştık. Ama olmadı. Özellikle ikinci yarıda 2 golü peş peşe yememiz bizi biraz bozdu. Ante'nin sakatlanması savunma dengemizi bozdu. Bir şeyler yapmak istiyoruz. Biz bu takımı düzenleyeceğiz, iyi şeyler yapacağız. Kaybettik ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Elimizdeki kiralık oyunculardan önümüzdeki hafta faydalanmak istiyoruz" dedi.

  1. 23.11.2019
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