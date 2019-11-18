Sporting geri istiyor
Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı. A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefledi.
Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı. A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefledi. Bu isimlerden biri de Fernandes. Ancak bordo- mavili yönetim sık sık yaşadıkları sakatlıkları ve kadro planlamasını düşünerek bu isteğe olumlu yaklaşmıyor.
- 18.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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