Sporting geri istiyor

Portekiz basını, Sporting Lizbon'un sezon başında Trabzonspor'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı. A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefledi. Bu isimlerden biri de Fernandes. Ancak bordo- mavili yönetim sık sık yaşadıkları sakatlıkları ve kadro planlamasını düşünerek bu isteğe olumlu yaklaşmıyor.