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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Sporting geri istiyor

Sporting geri istiyor

Portekiz basını, 'un sezon başında 'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı. A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefledi.

Portekiz basını, 'un sezon başında 'a kiraladığı İvanildo Fernandes'i Ocak ayında geri istediğini yazdı. A Bola'nın haberine göre Sporting kadrosunu kiralık gönderdiği oyuncuları geri çağırarak güçlendirmeyi hedefledi. Bu isimlerden biri de Fernandes. Ancak bordo- mavili yönetim sık sık yaşadıkları sakatlıkları ve kadro planlamasını düşünerek bu isteğe olumlu yaklaşmıyor.

  1. 18.11.2019
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