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15 Kasım 2019, Cuma
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Trabzon fırtınası

Trabzon fırtınası

ilk maçında , 'ı 4-1 yendi. 'un sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi gösterdiği performansla tribünde bulunan oyuncu izleme ekiplerinin dikkatini çekti.

ilk maçında , 'ı 4-1 yendi. 'un sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi gösterdiği performansla tribünde bulunan oyuncu izleme ekiplerinin dikkatini çekti. Bir başka Trabzonsporlu orta saha Taha Tunç da 2 gol attı.

  1. 15.11.2019
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