Trabzon fırtınası
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 yendi. Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi Atakan Gündüz gösterdiği performansla tribünde bulunan oyuncu izleme ekiplerinin dikkatini çekti.
U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 yendi. Trabzonspor'un sezon başında Altınordu'dan kadrosuna kattığı 18 yaşındaki stoperi Atakan Gündüz gösterdiği performansla tribünde bulunan oyuncu izleme ekiplerinin dikkatini çekti. Bir başka Trabzonsporlu orta saha Taha Tunç da 2 gol attı.
- 15.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzon fırtınası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.