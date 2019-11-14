Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan çektiği kadar savunma hatalarından da başı yanan Trabzonspor, ara transferde bu soruna kalıcı bir çözüm arayışındaydı. Trabzonspor'a müjdeli haber Brezilya'dan geldi. Trabzonspor, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacak...

14 Kasım 2019 Perşembe 10:00 Güncelleme: 14.11.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





