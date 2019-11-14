Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Kasım 2019, Perşembe
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Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan çektiği kadar savunma hatalarından da başı yanan Trabzonspor, ara transferde bu soruna kalıcı bir çözüm arayışındaydı. Trabzonspor'a müjdeli haber Brezilya'dan geldi. Trabzonspor, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacak...
14 Kasım 2019 Perşembe 10:00 Güncelleme: 14.11.2019 10:00
Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...

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Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.

Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 11 hafta sonunda 19 puanla 3. sırada bulunuyor...

Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

SAVUNMA ALARMI!

Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...

Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Fırtına, ligde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol yemedi.

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