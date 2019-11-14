Brezilyalı yıldız Trabzonspor'a!

Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde sakatlıklardan çektiği kadar savunma hatalarından da başı yanan Trabzonspor, ara transferde bu soruna kalıcı bir çözüm arayışındaydı. Trabzonspor'a müjdeli haber Brezilya'dan geldi. Trabzonspor, daha önce Brezilya Milli Takımı'nın da formasını giyen yıldız futbolcunun menajeriyle masaya oturacak...
14 Kasım 2019 Perşembe 10:00
Güncelleme: 14.11.2019 10:00
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UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atan Trabzonspor, gözünü Süper Lig'de şampiyonluğa dikti...
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Avrupa'da çıktığı 4 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayabilen ve sakatlıklarla boğuşan Fırtına, bu arenada umduğunu bulamadı.
Trabzonspor ligde ise dar bir rotasyonla 11 hafta sonunda 19 puanla 3. sırada bulunuyor...
SAVUNMA ALARMI!
Bu sezon Trabzonspor'un başı savunma sıkıntılarıyla dertte...
Fırtına, ligde çıktığı 11 karşılaşmada yalnızca son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında gol yemedi.