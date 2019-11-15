Obi Mikel, Onazi ve Ekuban özel çalıştı
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Onazi ve Ekuban, özel antrenman yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Obi Mikel, Onazi ve Ekuban, özel antrenman yaptı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada fizyoterapist eşliğinde salonda çalışmalarına başlayan oyuncuların daha sonra Kaptan Cemil Usta Sahası'nda kulüp doktoru Hakan Ayaz ile koşu yaptığı kaydedildi.
OBI MIKEL MEST ETTİ
Geldiği günlerde performası en çok eleştirilen isimlerden olan Obi Mikel takıma olan bağlılığı ile dikkat çekiyor... Dünyaca ünlü yıldız, bir önceki milli arada olduğu gibi bu milli arada da 4 gün izin verilmesine rağmen Trabzon'da kaldı. Kendisini lige hazır hale getirmek isteyen Nijeryalı ön liberonun bu hareketi taraftarı mest etti.
- 15.11.2019
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