Trabzonsporlu futbolculara 4 gün izin
Ünal Karaman, Alanyaspor galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin verdi. Bordo- mavililer, Ankaragücü deplasmanı için hazırlıklarına Cuma günü başlayacak. Milli takımlarda yer almayan bordo-mavili futbolcular aileleriyle kısa bir tatile çıktı.
Ünal Karaman, Alanyaspor galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin verdi. Bordo- mavililer, Ankaragücü deplasmanı için hazırlıklarına Cuma günü başlayacak. Milli takımlarda yer almayan bordo-mavili futbolcular aileleriyle kısa bir tatile çıktı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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