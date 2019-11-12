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12 Kasım 2019, Salı
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Trabzonsporlu futbolculara 4 gün izin

Trabzonsporlu futbolculara 4 gün izin

, galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin verdi. Bordo- mavililer, Ankaragücü deplasmanı için hazırlıklarına Cuma günü başlayacak. yer almayan bordo-mavili futbolcular aileleriyle kısa bir tatile çıktı.

, galibiyeti sonrası oyuncularına 4 gün izin verdi. Bordo- mavililer, Ankaragücü deplasmanı için hazırlıklarına Cuma günü başlayacak. yer almayan bordo-mavili futbolcular aileleriyle kısa bir tatile çıktı.

  1. 12.11.2019
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