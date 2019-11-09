Trabzonspor'da Serkan Asan çok beğenildi

90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası maçlarında şans bulacak. Böylece takıma adaptasyonu sağlanacak. Serkan "Küçüklükten beri hayalini kurduğum bu formayla ilk resmi maçıma çıktığım için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

BOŞUNA GELDİLER

Uğurcan Çakır'ı Krasnodar maçında izlemek isteyen scoutlar hayal kırıklığı yaşadı. Liverpool, Manchester United ve Sevilla'nın scout ekipleri 23 yaşındaki eldiveni izlemeye geldi ancak kalede Erce oynadı.