Trabzonspor'da Serkan Asan çok beğenildi
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, Krasnodar karşılaşmasında genç isimlere yer vermişti. Aralarından göze en çok batan sağ bekte görev alan Serkan Asan oldu.
90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası maçlarında şans bulacak. Böylece takıma adaptasyonu sağlanacak. Serkan "Küçüklükten beri hayalini kurduğum bu formayla ilk resmi maçıma çıktığım için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
BOŞUNA GELDİLER
Uğurcan Çakır'ı Krasnodar maçında izlemek isteyen scoutlar hayal kırıklığı yaşadı. Liverpool, Manchester United ve Sevilla'nın scout ekipleri 23 yaşındaki eldiveni izlemeye geldi ancak kalede Erce oynadı.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Trabzonspor'da Serkan Asan çok beğenildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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