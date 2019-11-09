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09 Kasım 2019, Cumartesi
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'da çok beğenildi

Trabzonspor'da Serkan Asan çok beğenildi

teknik direktörü , karşılaşmasında genç isimlere yer vermişti. Aralarından göze en çok batan sağ bekte görev alan oldu.

90 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, maçlarında şans bulacak. Böylece takıma adaptasyonu sağlanacak. Serkan "Küçüklükten beri hayalini kurduğum bu formayla ilk resmi maçıma çıktığım için çok gururluyum" ifadelerini kullandı.

BOŞUNA GELDİLER
Uğurcan Çakır'ı maçında izlemek isteyen scoutlar hayal kırıklığı yaşadı. , ve Sevilla'nın scout ekipleri 23 yaşındaki eldiveni izlemeye geldi ancak kalede Erce oynadı.

  1. 9.11.2019
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