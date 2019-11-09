Trabzonspor'da Nwakaeme coştu!

Bu yıla ise durgun girmişti. Nijeryalı futbolcu kendini bulduktan sonra istatistik kağıdını da doldurmaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 8 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarstı. 3 defa da asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon da Ünal Karaman'ın hücumda en güvendiği isimlerin başında geliyor. Alanya maçında da 11'de.