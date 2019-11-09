Trabzonspor'da Nwakaeme coştu!
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme geçen yıl 11 gol, 10 asistle müthiş bir performans sergilemişti. Sezona durgun giren Nijeryalı yıldız bir açıldı, pir açıldı. Son 8 maçta 3 gol, 3 asistle oynuyor.
Bu yıla ise durgun girmişti. Nijeryalı futbolcu kendini bulduktan sonra istatistik kağıdını da doldurmaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 8 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarstı. 3 defa da asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon da Ünal Karaman'ın hücumda en güvendiği isimlerin başında geliyor. Alanya maçında da 11'de.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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