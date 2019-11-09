Trabzonspor'da Nwakaeme coştu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da Nwakaeme coştu!

'da Nwakaeme coştu!

Trabzonspor'da Nwakaeme coştu!

'un yıldızı Anthony Nwakaeme geçen yıl 11 gol, 10 asistle müthiş bir performans sergilemişti. Sezona durgun giren Nijeryalı yıldız bir açıldı, pir açıldı. Son 8 maçta 3 gol, 3 asistle oynuyor.

Bu yıla ise durgun girmişti. Nijeryalı futbolcu kendini bulduktan sonra istatistik kağıdını da doldurmaya başladı. 30 yaşındaki futbolcu ve Avrupa Kupaları'nda çıktığı son 8 resmi müsabakada 3 kez fileleri sarstı. 3 defa da asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon da 'ın hücumda en güvendiği isimlerin başında geliyor. Alanya maçında da 11'de.

  1. 9.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Nwakaeme coştu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN