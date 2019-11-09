Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda

'da gözler sakat 4 oyuncuda

Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda

'in 11. haftasında ile karşılaşacak 'da gözler sakat futbolculara çevrildi. Bordo-mavililerde teknik direktör sakat oyuncuların son durumlarına göre karar verecek.

, maçı 11'ini ve taktiğini belirlemeye çalışırken gözü 4 sakat oyuncuda. , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve 'nin son durumlarına göre kadro şekillenecek. 4 oyuncu hakkında son karar maç günü verilecek. Sosa ve A.Parmak'ın diğer iki futbolcuya göre oynama şanslarının daha yüksek olduğu kaydedildi.

  1. 9.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN