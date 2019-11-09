Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler sakat futbolculara çevrildi. Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman sakat oyuncuların son durumlarına göre karar verecek.
Ünal Karaman, Alanyaspor maçı 11'ini ve taktiğini belirlemeye çalışırken gözü 4 sakat oyuncuda. Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Daniel Sturridge'nin son durumlarına göre kadro şekillenecek. 4 oyuncu hakkında son karar maç günü verilecek. Sosa ve A.Parmak'ın diğer iki futbolcuya göre oynama şanslarının daha yüksek olduğu kaydedildi.
- 9.11.2019
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Toplam 2
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SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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