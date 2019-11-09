Trabzonspor'da gözler sakat 4 oyuncuda

Ünal Karaman, Alanyaspor maçı 11'ini ve taktiğini belirlemeye çalışırken gözü 4 sakat oyuncuda. Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel ve Daniel Sturridge'nin son durumlarına göre kadro şekillenecek. 4 oyuncu hakkında son karar maç günü verilecek. Sosa ve A.Parmak'ın diğer iki futbolcuya göre oynama şanslarının daha yüksek olduğu kaydedildi.