"Bu çılgınlık"

Trabzonspor'un süper yıldızı Daniel Sturridge, kulübün efsanelerinden Kevin Campbell ile bir araya geldi, UEFA TV'ye bir röportaj verdi. 30 yaşındaki tecrübeli oyuncu "Kariyerimde farklı bir rekabete girmek istedim. 13 yıldır Premier Lig'deydim. Farklı bir kültüre ve meydan okumaya geldim. Sevilmeyi bekliyordum ama çılgınca sevilmeyi beklemiyordum. Şehirde rahatça yürümem imkansız" diye konuştu. İngiliz oyuncu "Benim hikayem daha bitmedi. Kalbimi vererek Trabzonspor'un başarısı için uğraşacağım. Futbol oynayacağım, yüzümde bir gülümseme olması için çalışacağım ve mutlu olacağım" ifadelerini kullandı.

HOCAMIZI ÇOK SEVİYORUM

"ÜNAL Karaman hücum anlayışı olan bir teknik direktör. Dikine oynamamızı istiyor. Hocamızı çok seviyorum. Sahada size bağımsızlık veriyor. Zaten bir teknik direktörden daha fazlasını isteyemezsiniz"