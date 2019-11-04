Trabzonspor’da yeni marş heyecanı

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor ortaklaşa 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' düzenliyor. 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi'nin Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılacak başvurulardaki eserler 13 kişiden oluşan profesyonel bir jüri tarafından değerlendirilecek.

Bordo-Mavili kulüple ortaklaşa düzenleyecekleri, 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması' ile ilgili olarak Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Genç, Trabzonspor'un şehrin ve bütün Trabzonsporluların ortak değeri, marka değeri olduğunu belirterek, "Geçen yıl başlayan yeniden yapılanma süreciyle birlikte güzel futbol ve şehrimizin gençlerinin ortaya çıkardığı performans bizi çok heyecanlandırdı. Güzel bir takımla çok karakterli Trabzonspor aşığı teknik direktörümüzle, işe bütün emeğini koyan başkanımız ve yöneticilerimizle bütün şehir dinamiklerinin de bir araya gelerek oluşturduğu bir birliktelik ve sinerji var. İnşallah bunun başarıya ulaşacağından hiç bir kuşkumuz yok. O sene, bu senedir diyerek kararlı ve emin adımlarla yola devam ediyoruz" dedi.



"TRABZONSPOR SEVGİSİNİ GELECEK NESİLLERE AŞILAMAK İSTİYORUZ"

Genç, Trabzonspor sevgisini gelecek nesillere aşılamak istediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü, "Ortahisar Belediyesi olarak Trabzonsporumuza her zamanki gibi bütün gücümüzle destekte bulunmak, bir taraftan da Trabzonspor sevgisini bugünüyle beraber gelecek nesillere de devretmek amacıyla bir karar verdik.

Trabzonspor'a bir beste yarışması düzenledik. Bunu önemsiyoruz. Çünkü kalıcı bir eserle Trabzonspor sevgisinin geleceğe devredilmesi bizim için önemli. Bu manada kulübümüzle birlikte iş birliği yaptık. Onlar da sağ olsunlar bu fikre ortak oldular. Bunu bir proje dahilinde geliştirdik. İnşallah bu proje dahilinde 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında müracaatlarımızı alacağız. Bu müracaatlar neticesinde profesyonel bir jüri tarafından TRT'nin de desteğiyle 16 Ocak tarihinde beste yarışmamız neticeye ulaşacak. Ödüllü yarışmamıza Trabzonspor'a gönül verenleri davet ediyorum. İnşallah güzel bir yarışma olacak" ifadelerini kullandı.

"JÜRİ ZORLANACAK"

Yarışmadan çok güzel bir eser ortaya çıkacağından hiç bir kuşkusunun olmadığını dile getiren Genç, "Dereceye giren eserlerin seçimde zorlanacağız gibi görünüyor. Jürimiz bu konuda çok zorluk yaşayacak. Çünkü daha projelendirme aşamasındayken, niyetimizi kamuoyu ile paylaştığımızda arkadaşlarımın bana verdiği bilgiye göre müthiş bir talep ve ilgi oluştu. Ülke dışından katılanlar da olacak. Bu yarışmada ortaya çıkacak ilk 6 eserin telif haklarını biz Trabzonspor'a devredeceğiz" diye konuştu.



BİRİNCİYE 30 BİN TL

25 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor'un ortaklaşa düzenleyeceği 'Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda birinciye 30 bin TL, ikinciye 15 bin TL ve üçüncüye de 8 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada 4, 5 ve 6. olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin TL verilecek.