Mehmetçik’e selam
Rusya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda 69 kiloda şampiyon olan ve Trabzon’da coşku ile karşılanan Busenaz Sürmeneli, Mehmetçik’e selam gönderdi.
Rusya'da gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli, memleketi Trabzon'da coşkuyla karşılandı. Trabzonspor'un sporcusu Sürmeneli'yi Trabzon Havalimanı'nda Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Futbol Şube Sorumlusu Özer Bayraktar, Trabzon boks camiasından birçok ismin yanı sıra ailesi ve vatandaşlar karşıladı. Busenaz, burada asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatı'nda mücadele eden Mehmetçiklere de selam gönderdi.
HEDEF OLİMPİYATLAR
Genel sekreter Sağıroğlu, "Busenaz, Dünya Şampiyonu unvanıyla Trabzon'a geldi. Diğer sporcularımıza örnek olmasını diliyor ve inşallah bu madalyayı olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmasını bekliyoruz" dedi.
MARŞ YARIŞMASI
Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor kulübü ortaklaşa "Trabzonspor Marşı Beste Yarışması" düzenliyor. Müracaatlar 25 Kasım-16 Aralık 2019 tarihleri arasında Trabzon Tarih Müzesi'ne yapılabilecek.
- 17.10.2019
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emir oyun çok güzel
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