Donis Avdijaj hırslı
Trabzonspor'un Kosovalı futbolcusu Donis Avdijaj ilk 11'e dönmeyi hedefliyor. Formayı Kamil Ahmet Çörekçi'ye 23 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki hırsı gözlerden kaçmıyor.
Formasını Kamil Ahmet Çörekçi'ye kaptıran Donis Avdijaj 11'e dönmeyi hedefliyor. Kosovalı futbolcu idmanlarda büyük bir hırsla çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman da 23 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden bir hayli memnun. Gaziantep'e karşı 2. yarıda şans bulabilir.
ONAZI SEZON SONU
Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili net kararını sezon sonu verecek. Sakatlığı sonrası iyi performans sergilerse kontrat alacak.
PORTEKİZ TAYFASI TURDA
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TEBRİKLER BUSENAZ
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- 14.10.2019
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AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
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