Donis Avdijaj hırslı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
14 Ekim 2019, Pazartesi
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Donis Avdijaj hırslı

'un Kosovalı futbolcusu ilk 11'e dönmeyi hedefliyor. Formayı Kamil Ahmet Çörekçi'ye 23 yaşındaki futbolcunun antrenmanlardaki hırsı gözlerden kaçmıyor.

Formasını Kamil Ahmet Çörekçi'ye kaptıran 11'e dönmeyi hedefliyor. Kosovalı futbolcu idmanlarda büyük bir hırsla çalışıyor. Teknik direktör Ünal Karaman da 23 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden bir hayli memnun. Gaziantep'e karşı 2. yarıda şans bulabilir.

ONAZI SEZON SONU

Karadeniz ekibinde Ogenyi Onazi'nin sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Uzun süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyor. Bordo-mavili yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili net kararını sezon sonu verecek. Sakatlığı sonrası iyi performans sergilerse kontrat alacak.

PORTEKİZ TAYFASI TURDA

'un Portekizli oyuncuları Joao Pereira ve İvanildo Fernandes izin gününde şehri gezdiler. Pereira'nın rehberliğinde Trabzon'un turistik mekanlarında dolaştılar. Pereira deniz kenarındaki bir fotoğraflarını İnstagram hesabına yükledi. Bordomavili taraftarla da bu kareyi beğeni yağmuruna tuttu.

TEBRİKLER BUSENAZ

Trabzonspor, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti. Yapılan açıklamada "Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. Busenaz, asker selamı vererek zaferini Mehmetçik'e armağan etti.

  1. 14.10.2019
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