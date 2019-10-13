Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Ekim 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

, A Milli Futbol Takımımızın maçı kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, A Milli takımın kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Güven "Oyuncumuz kasığındaki şikayet üzerine A kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" dedi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILMIŞTI

elemelerinde yarın deplasmanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan ve 'nın maç kadrosunda çıkarıldıkları açıklandı.

'nun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi."

  1. 13.10.2019
  2. Güncelleme: 13.10.2019 14:47
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN