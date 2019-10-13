Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması
Trabzonspor, A Milli Futbol Takımımızın Fransa maçı kadrosundan çıkarılan Abdulkadir Parmak ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, A Milli takımın kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.
Güven "Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" dedi.
Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 13, 2019
Detaylar?? https://t.co/au0SLAlGz0 pic.twitter.com/c0reAGgu5x
MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILMIŞTI
EURO 2020 elemelerinde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın maç kadrosunda çıkarıldıkları açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi."
- 13.10.2019
- Güncelleme: 13.10.2019 14:47
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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