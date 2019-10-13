Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, A Milli takımın kampından sakatlığı nedeniyle ayrılan Abdulkadir Parmak'ın sağlık durumuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Güven "Oyuncumuz Abdülkadir Parmak kasığındaki şikayet üzerine A Milli takım kadrosundan çıkartılmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından yarın yapılacak tetkikler sonrası oyuncumuzun durumu netlik kazanacaktır" dedi.

MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARTILMIŞTI

EURO 2020 elemelerinde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Parmak ve Efecan Karaca'nın maç kadrosunda çıkarıldıkları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "EURO 2020 Elemeleri'nde yarın deplasmanda Fransa ile karşılaşacak A Milli Takımımızda, Abdulkadir Parmak ve Efecan Karaca sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Efecan'ın kulüp takımında yaşadığı sakatlığa bağlı olarak karın kasıyla, Abdulkadir'in ise sol kasığıyla ilgili şikayetlerinin devam etmesi sebebiyle, iki futbolcu bugün Fransa'ya gidecek kafileye dahil edilmedi."