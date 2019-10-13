Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ritim önemli
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, milli arada birlikte çalıştığı oyuncularını uyardı. Ünal Karaman, milli ara öncesi iyi bir grafik yakaladıklarını söyledi. Usta hoca “Dönüşte yine 3 puanları almalıyız” dedi.
Başarılı çalıştırıcı "Milli maçlar öncesinde 2 galibiyet elde ettik. Bu 6 puan bizi üst sıralara taşıdı. Önümüzde liderlik için büyük bir fırsat var. Bunun için lige dönüşümüz, bıraktığımız gibi olmalı. Ligde ritim bulmak önemli. Biz bunu yakaladık. Aynı mücadeleyi sahaya yansıtmalıyız. Sahada savaşmayı sürdürürsek yine 3 puanları alırız" ifadelerini kullandı. Karaman, milli takımlardaki oyuncuların dönüşüyle birlikte bu konuşmayı tekrarlayacak.
- 13.10.2019
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ritim önemli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.