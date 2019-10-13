Trabzonspor'da Ünal Karaman: Ritim önemli

Başarılı çalıştırıcı "Milli maçlar öncesinde 2 galibiyet elde ettik. Bu 6 puan bizi üst sıralara taşıdı. Önümüzde liderlik için büyük bir fırsat var. Bunun için lige dönüşümüz, bıraktığımız gibi olmalı. Ligde ritim bulmak önemli. Biz bunu yakaladık. Aynı mücadeleyi sahaya yansıtmalıyız. Sahada savaşmayı sürdürürsek yine 3 puanları alırız" ifadelerini kullandı. Karaman, milli takımlardaki oyuncuların dönüşüyle birlikte bu konuşmayı tekrarlayacak.