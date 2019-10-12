Trabzonspor altın çağını yaşıyor! Son dakika haberleri
Trabzonspor Bankalar Birliği yapılandırmasının ardından altın çağlarından birini yaşıyor. 12 oyuncunun değerini artırdığı Trabzon'da, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artarak 69 milyon 950 bin Euro'ya yükseldi.
Trabzonspor Bankalar Birliği yapılandırmasının ardından altın çağlarından birini yaşıyor.
8 yıl aradan sonra ilk kez kar açıklayan Bordo- Mavili kulüp ayrıca ilk kez futbolcu ve personel ödemelerini vadesi geldiğinde yapıyor. Sponsorluk gelirleri, forma satışı ve oyuncu satışından elde ettiği gelirleri Bankalar Birliği tarafından denetlenen Trabzonspor sezon sonuna kadar atacağı sağlam adımlarla sürdürülebilir bir ekonomik yapıya bürünmek istiyor...
TRABZONSPOR DAHA DA DEĞERLENDİ
Takvim'de yer alana habere göre; 12 oyuncunun değerini artırdığı Trabzon'da, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artarak 69 milyon 950 bin Euro'ya yükseldi.
- 12.10.2019
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Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
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Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
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Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
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karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Trabzonspor altın çağını yaşıyor! Son dakika haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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