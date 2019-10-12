Trabzonspor altın çağını yaşıyor! Son dakika haberleri - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
12 Ekim 2019, Cumartesi
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altın çağını yaşıyor! Son dakika haberleri

Trabzonspor altın çağını yaşıyor! Son dakika haberleri

yapılandırmasının ardından altın çağlarından birini yaşıyor. 12 oyuncunun değerini artırdığı 'da, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artarak 69 milyon 950 bin Euro'ya yükseldi.

yapılandırmasının ardından altın çağlarından birini yaşıyor.

8 yıl aradan sonra ilk kez kar açıklayan Bordo- Mavili kulüp ayrıca ilk kez futbolcu ve personel ödemelerini vadesi geldiğinde yapıyor. Sponsorluk gelirleri, forma satışı ve oyuncu satışından elde ettiği gelirleri Bankalar Birliği tarafından denetlenen Trabzonspor sezon sonuna kadar atacağı sağlam adımlarla sürdürülebilir bir ekonomik yapıya bürünmek istiyor...

TRABZONSPOR DAHA DA DEĞERLENDİ

Takvim'de yer alana habere göre; 12 oyuncunun değerini artırdığı 'da, 60 milyon 950 bin Euro olan mevcut takım değeri, 9 milyon Euro artarak 69 milyon 950 bin Euro'ya yükseldi.

Trabzonspor'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

  1. 12.10.2019
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