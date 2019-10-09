Ekuban dönüyor

Geçtiğimiz ay idman sırasında stoper Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında ayak tarak kemiğinde kırık oluşan Caleb Ekuban'ın yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Trabzonspor'dan edinilen bilgilere göre de Ganalı futbolcunun sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi. Alçısı çıkarılan 25 yaşındaki golcünün, yaklaşık olarak 10 gün içerisinde takım ile birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Bu sezon 7 maça çıkan Ekuban, 5 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

STURRIDGE: BU DAHA BAŞLANGIÇ

Daniel Sturridge, Çaykur Rize maçı ile birlikte de yavaş yavaş kendini bulmaya başladı. Sörloth'un attığı ilk golün pasını veren 30 yaşındaki santrfor, "Zorlu bir süreç geçirdim. Bundan sonra daha iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım. Taraftarımızın bu konuda şüphesi olmasın. Takıma da her geçen gün biraz daha alışıyorum. En iyisi için mücadele edeceğim" dedi.

KABUS NİHAYET SONA ERDİ

Ligde 3. durumda bulunan Trabzon, 7. haftalar itibarıyla geride kalan 4 sezonda, sıralamada 10.'luktan iyi performans gösterememişti. Bordo-mavililer, 7. haftalar sonunda, 2018-19'da 10 puanla 10., 2017-18'de 9 puanla 9., 2016-17'de 7 puanla 12., 2015-16'da 10 puanla 10., ve 2014-15'te ise 8 puanla 12. sırada yer almıştı. 2013-14'te ise 13 puanla 5. sıradaydı.

5 SEZONUN EN İYİSİ

Çaykur Rize'yi 2-1 mağlup ederek çıkışını sürdüren Trabzonspor, ilk 7 haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi performansını sergiledi. Bordo- mavililer, ilk 7 haftada topladığı 12 puanla zirve yolunda taraftarını umutlandırdı.

EN SKORER DÖNEM

İlk 7 haftada 13 kez rakip fileleri havalandıran, Malatyaspor (16) ve Alanyaspor (13) ile birlikte ligin en golcü üç takımından biri olan Trabzonspor attıkça atıyor. Fırtına söz konusu hafta itibariyle geçen yıl 14 gol bulmuştu.

Genel kurul kararı