Çok yazık oldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel karşısında galibiyeti kaçırdıklarını kaydetti. Usta hoca, "Zorlu, mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Saha avantajımızı kullanmak için elimizden geleni yaptık. Geriye düştükten sonra çabuk reaksiyon gösterdik. Ardından öne de geçtik ama son düdük çalmadan kazanamıyorsunuz. Biraz direnebilsek kontrolü tamamen elimize alabilirdik. Taraftarımıza derbinin ardından bir de Avrupa zaferi vermek istedik ama olmadı. Yazık oldu" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Oyuncularının performansından memnun olduğunu da sözlerine ekleyen bordo-mavili teknik direktör, "Daha iyi olacağımızın siynallerini görüyoruz. Gün geçtikçe gelişme gösteriyoruz. Umarım tüm oyuncularımızdan maksimum verim alarak en iyisini yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da ayrı bir parantez açan tecrübeli çalıştırıcı Karaman, "Geç saatle olmasına rağmen bizi yalnız bırakmadılar. Onların desteğini hissetmek gerçekten çok önemli. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

HÜSEYİN SAĞ BEK

Ünal Karaman'ın rotasyonunda Joao Pereira kenara geldi. Portekizli sağ bekin yerine, asıl mevkisi stoper olan Hüseyin Türkmen forma giydi. Yenilen golde kafayı vurduran Hüseyin bunun dışında iyiydi.

SOSA'DAN YİNE MUHTEŞEM TANGO

Son dönemde performansı tavan yapan Fırtına'nın Arjantinli yıldızı Sosa,dün gece yine klasını konuşturdu. 65. dakikada oyuna dahil olan Tangocu, 78. dakikada Nwakaeme'nin pasında akıl dolu bir gol attı. Son oynana Beşiktaş derbisinde de galibiyetin mimarı olan 34 yaşındaki futbolcu, maçın ardından yaptığı açıklamada "Şanssız bir golle puan kaybetmek üzücü. Ama gelece için iyi sinyaller veriyoruz" dedi.

HAKEM 2 FAULÜ DE GÖRMEDİ

Hakem, Basel'in attığı 2. golde hem Abdulkadir Parmak hem de Hüseyin Türkmen'e yapılan faulü süzemedi. Trabzonsporlular gole itiraz etse de karar değişmedi.

OBI YİNE İYİYDİ

Bordo-mavili ekibin orta sahasındaki yıldız oyuncusu Obi Mikel, Basel karşılaşmasında da etkiliydi. Beşiktaş mücadelesindeki iyi performansını sürdüren Nijeryalı futbolcu orta sahayı toparladı. İsabetli paslarıyla takımı orkestra şefi gibi yöneten 32 yaşındaki ön libero partneri Abdulkadir Parmak ile iyi anlaştı.

GETAFE GALİP: 2-1

Grubun diğer maçında Getafe, Krasnodar'ı deplasmanda 2-1 yendi. Mücadeleyi 10 kişi tamamlayan İspanyollara galibiyeti Rodriguez'in golleri getirdi. Bu sonuçla Getafe 6 puana çıktı. Krasnodar ise puansız.