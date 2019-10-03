Uğurcan Çakır: Gruptan çıkabileceğimize inanıyorum
Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Basel karşısında çok iyi mücadele ettiklerini belirterek, gruptan çıkabileceklerine inandığını söyledi.
"Zor bir gruba düştük"
Her maça galibiyet ile çıkmak istediklerini kaydeden Çakır, "Her maçtan 3 puanla ayrılmayı istiyoruz. Zor bir gruba düştük. Ama bizim burada kalitemiz var. Gruptan çıkabileceğimize ben inanıyorum. Belki 1 puan bizi gruptan çıkaracak. İnşallah önümüzdeki maçları kazanıp gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Avrupa'da ve ligde iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Çaykur Rizespor maçına 3 puan parolasıyla çıkacağız. İnşallah Rize maçından galibiyet ile ayrılırız" ifadelerini kullandı.
- 04.10.2019
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Toplam 1
Yorum
borego bu çocuk oldu bee... kendine güveni tamm.. 40 yıllık kaleci gibi.. GS derbisi de gördü.. Artık önü açık.
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Yorum
savaş Burak yok.Tamamda ilk 11 güvenin ne işi var? Diaby santrafor sağ ratafta Boyd Sol tarafta N'koudou oynasın.Orta saha Dorukhan Elnini iyi.
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Toplam 1
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borego bu çocuk ele avuca sığmıyor.. her yerde oynar bu adam. resmen kemik gibi, hızlı ve çabuk.
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