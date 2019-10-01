Sıra sende Basel
Trabzonspor’un hocası Ünal Karaman, Beşiktaş galibiyeti sonrası sevinci kısa tuttu. Usta çalıştırıcı ”Bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var” dedi
'HAKSIZLIK ETTİK'
Ünal Karaman takımın son durumuyla ilgili bilgiler de paylaştı. Usta hoca "Sezon başından beri bazı oyunculara fazla yüklendik. Onlara haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle değişti. Rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Onları dinlendiremedik. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında işimizin zor olduğunu biliyorum. Burada fazla rotasyon yapamıyoruz" dedi.
'SİZİNLE GURUR DUYUYORUM'
Ünal Karaman karşılaşma sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Sizinle her zaman gurur duydum. Size inandım. Beşiktaş'ı yendik ama daha kazanmamız gereken çok maç var, başarmamız gereken çok şey var. Biz bir aileyiz ve başaracağız.
KAMİL AHMET GÖREVİNİ YAPTI
"Sakat oyuncularımızın aramıza katılması için daha zaman var. Şu anda var olan oyuncularımıza bakıyoruz. Kamil Ahmet verdiğimiz her görevi yaptı. İyi oynadı. Takımımıza dinamizm kattı. Her oyuncu için süreci takip e diyoruz. Biz 7-24 onlarla beraberiz. Hangileri bize en fazla fayda sağlayacaksa sahaya onlarla çıkıyoruz. Sorumluluk vererek onların bir değer koymalarını istiyoruz"
METİN ALPER'E ZİYARET
Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Karaman, Alper'e 61 numaralı bir forma hediye etti. İkili 13 yıldır arkadaşlar.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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