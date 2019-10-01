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01 Ekim 2019, Salı
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Sıra sende Basel

Sıra sende Basel

’un hocası , galibiyeti sonrası sevinci kısa tuttu. Usta çalıştırıcı ”Bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var” dedi

Karadeniz Fırtınası'nda camia 4 gollü zaferini kutlarken teknik direktör için bu maç çoktan geride kaldı. Başarılı çalıştırıcının aklında Basel ile oynanacak Avrupa Ligi gruplarındaki 2. mücadele var. Karaman "Beşiktaş maçı geride kaldı. Sıra Basel'e geldi. İşimizin çok zor olduğunu biliyorum ancak bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Basel birbirini tamamlayan, futbolun hem savunma hem hücum yönünü çok iyi oynayan bir takım. En iyi şekilde hazırlanacağız. En iyi sonucu almaya gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

'HAKSIZLIK ETTİK'
Ünal Karaman takımın son durumuyla ilgili bilgiler de paylaştı. Usta hoca "Sezon başından beri bazı oyunculara fazla yüklendik. Onlara haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle değişti. Rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Onları dinlendiremedik. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında işimizin zor olduğunu biliyorum. Burada fazla rotasyon yapamıyoruz" dedi.

'SİZİNLE GURUR DUYUYORUM'
Ünal Karaman karşılaşma sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Sizinle her zaman gurur duydum. Size inandım. Beşiktaş'ı yendik ama daha kazanmamız gereken çok maç var, başarmamız gereken çok şey var. Biz bir aileyiz ve başaracağız.

KAMİL AHMET GÖREVİNİ YAPTI
"Sakat oyuncularımızın aramıza katılması için daha zaman var. Şu anda var olan oyuncularımıza bakıyoruz. Kamil Ahmet verdiğimiz her görevi yaptı. İyi oynadı. Takımımıza dinamizm kattı. Her oyuncu için süreci takip e diyoruz. Biz 7-24 onlarla beraberiz. Hangileri bize en fazla fayda sağlayacaksa sahaya onlarla çıkıyoruz. Sorumluluk vererek onların bir değer koymalarını istiyoruz"

METİN ALPER'E ZİYARET
Ünal Karaman, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Metin Alper'i makamında ziyaret etti. Karaman, Alper'e 61 numaralı bir forma hediye etti. İkili 13 yıldır arkadaşlar.
  1. 1.10.2019
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