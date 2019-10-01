88 metrelik depar
Trabzonspor, ligin 6. haftasında Beşiktaş'ı 4-1'le yenerken Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin performansı dikkat çekti. Yıldız futbolcunun kaydettiği golde attığı depar ise özel olarak incelendi.
Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
- 1.10.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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