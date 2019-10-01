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01 Ekim 2019, Salı
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88 metrelik depar

88 metrelik depar

, ligin 6. haftasında 'ı 4-1'le yenerken Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'nin performansı dikkat çekti. Yıldız futbolcunun kaydettiği golde attığı depar ise özel olarak incelendi.

'un Nwakaeme ile attığı golün analizi yapıldı. Nijeryalı yıldızın kaleci Uğurcan'dan alıp filelerle buluşturduğu topta 10.48 saniyelik bir depar attığı belirlendi. 30 yaşındaki futbolcu golü atana kadar tam 88 metrelik bir mesafe kat etti.

Not: Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
  1. 1.10.2019
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