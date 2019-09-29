Trabzonspor ve Beşiktaş kafileleri stadyuma ulaştı

Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın futbolcu ve teknik ekibini taşıyan otobüsler stadyuma ulaştı. Zorlu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor kafilesi stadyuma böyle geldi;

Beşiktaş kafilesi stadyuma böyle geldi;