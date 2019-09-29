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29 Eylül 2019, Pazar
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ve kafileleri stadyuma ulaştı

Trabzonspor ve Beşiktaş kafileleri stadyuma ulaştı

'in 6. haftasında oynanacak dev mücadele öncesi ve 'ın takım otobüsleri Akyazı'ya geldi. Karşılaşmada saat 19.00'da başlayacak.

'in 6. haftasında bu akşam oynanacak - maçı öncesi iki takımın futbolcu ve teknik ekibini taşıyan otobüsler stadyuma ulaştı. Zorlu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Trabzonspor kafilesi stadyuma böyle geldi;

Trabzonspor kafilesi stadyuma ulaştı

Beşiktaş kafilesi stadyuma böyle geldi;

Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı

  1. 29.09.2019
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