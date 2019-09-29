Trabzonspor ve Beşiktaş kafileleri stadyuma ulaştı
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak dev mücadele öncesi Trabzonspor ve Beşiktaş'ın takım otobüsleri Akyazı'ya geldi. Karşılaşmada saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi iki takımın futbolcu ve teknik ekibini taşıyan otobüsler stadyuma ulaştı. Zorlu karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Trabzonspor kafilesi stadyuma böyle geldi;
Beşiktaş kafilesi stadyuma böyle geldi;
- 29.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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