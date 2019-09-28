Ünal Karaman'ın galibiyet planı
Galibiyetle sıkıntılı sürecin sona ereceğine inanan 53 yaşındaki hocanın, oyunculardan 3 puan istediği ve “Beşiktaş’ı yenersek yeniden havaya gireriz” dediği belirtildi
FUTBOLCULAR SÖZ VERDİ
Öğrencileriyle bu yönde kısa bir toplantı yapan Ünal Karaman'ın, "Geçen senenin çok uzağında bir görüntü sergiliyoruz. Ancak ligde rakiplerimiz de bizden çok farklı değil. Beşiktaş'ı yenerek yeniden havaya girebiliriz. Size güveniyor ve inanıyorum. Bütün olumsuzlukları geride bırakmak için önümüzde çok iyi bir fırsat var. Geçen sezon yapmış aynısını yeniden yapabiliriz" dediği öğrenildi. Bordo-mavili futbolcuların da 53 yaşındaki hocaya "Sahada sonuna kadar savaşacağız. Bu duruma takımı biz soktuk ve yine biz kurtaracağız. Herkes bunun farkında ve gerekeni yapacağız" sözünü verdiği belirtiliyor.
KARAMAN'A GÖRE BEŞİKTAŞ'IN ZAYIF YÖNLERİ
Son 7 iç sahadaki maçında en az 2 gol atan Trabzonspor, son 4 deplasman maçını kaybeden Beşiktaş'ı ağırlayacak. Son 7 dış saha sınavının 6'sında en az 2 gol yiyen rakibi karşısına, son 7 iç sahadaki maçında yenilmeyerek çıkan bordo-mavililerde hedef galibiyet.
Ünal Karaman, Akyazı'da oynanacak sezonun ilk zorlu maçı için Beşiktaş'ın zayıf yönlerini anlattı.
Rakiplerine ceza sahası dışından çok şut çektiriyorlar. Bunu iyi değerlendirelim. Sosa ve Abdulkadir Parmak sürekli şut atmak için fırsat arayacak.
Ters çalımı olan oyunculara karşı savunmaları zayıf. Zaten Caner sürekli önde. Göbekte ise Necip oynayacak. Nwakaeme, sürekli Caner'in kanadını zorlayacak. Sörloth da Necip'in üzerine gidecek.
Caner'in sürekli öne çıkması, önündeki N'Koudou'nun da hiç geri gelmemesi avantaj. Pereira, sürekli öne hamle yapacak, rakip üzerinde baskı kuracak.
Kontraataklarda geri koşamıyorlar. Donis'e koşu alanları oluşturulacak. Hızından faydalanılacak.
- 28.9.2019
-
Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
-
Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
-
Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
Ünal Karaman'ın galibiyet planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.